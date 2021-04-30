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В Украину приедет госсекретарь США: когда и зачем

Визит высокопоставленного американского чиновника в Украину запланирован на 5-6 мая 2021 года

30 апреля 2021, 16:49
Автор:

Вечканова Елена

Украина продолжает налаживать дипломатические отношения с американской стороной. Так, 30 апреля стало известно о готовящемся приезде в Украину госсекретаря Штатов Энтони Блинкена. Об этом чиновник сам рассказал во время общения с журналистами американского телеканала CBS.

В Украину приедет госсекретарь США: когда и зачем

Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Украину. Фото из открытых источников

Блинкен объяснил, что Америка глубоко обеспокоена вероятной эскалацией конфликта на Донбассе. Именно поэтому с украинскими политиками собираются, в первую очередь, оговорить вопросы, касающиеся безопасности страны.

Также, по словам Блинкена, в Штатах следят за тем, как Россия перебрасывает свои военные подразделения, находящиеся неподалеку восточной украинской границы. Такая активность армии РФ вызывает дополнительные поводы для беспокойства международных партнеров, подчеркнул чиновник. 

При этом он Энтони Блинкен не озвучивал конкретную дату приезда. За него это сделали в пресс-службе украинского МИД. 

Как стало известно чуть позже, деловые беседы с госсекретарем Штатов будут проведены 5 и 6 мая. Сообщается, что приглашение посетить Украину Блинкен получил от министра Дмитрия Кулебы. 

Помимо вопросов безопасности ожидается, что в переговорах с американским чиновником будут затронуты темы политического сотрудничества, а также увеличения объемов торговли между Украиной и США. Также, вероятно, Блинкен встретится и с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Представители МИД подчеркивают, что приезд Энтони Блинкена лишний раз подчеркивает, что Америка остается на украинской стороне в конфликте с Россией. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему американцы прекращают выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации.

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Источник: https://www.cbsnews.com/video/antony-blinken-on-russia-troops-60-minutes-interview-norah-odonnell/?intcid=CNM-00-10abd1h
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