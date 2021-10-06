В Украину прибыл президент Израиля: как проходит его официальный визит

Во вторник, 5 октября, в Киев прибыл президент Израиля Ицхак Герцог. Гость встретился с президентом Зеленским в Мариинском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.



В Киеве произошла встреча двух президентов, фото Офиса президента

Стороны обсудили немало важных вопросов, касающихся взаимоотношений, геноцидов в отношении двух народов, экономики, внешней политики. В 2021 году исполняется 30 лет сотрудничества между государствами. Президент Израиля пригласил Зеленского в свою страну. Также иностранный гость выразил благодарность за принятие закона об антисемитизме, разрешение паломникам приезжать в Умань и памяти погибших в результате Холокоста.



Напомним, что между странами было подписано Соглашение о зоне свободной торговли. Планируется восстановить функционирование Совместной украинской-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества. Также среди договоренностей — совместное признание сертификатов о вакцинации, сотрудничество в сфере борьбы с пандемией, инвестиции в технологии и экономику Украины, медицину и другие сферы.

Со своей стороны президент Израиля отметил, что сотрудничество между правительствами будет углубляться и в будущем есть для этого хорошие перспективы.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украину прибудут президенты трех стран. Президент Израиля примет участие в мероприятиях по чествованию расстрелянных евреев в Бабьем Яру 80 лет назад и открытии памятных инсталляций. В сентябре 1941 года за два дня нацисты в киевском Бабьем Яру расстреляли более 30 000 евреев, среди которых были женщины и дети. Бабий Яр — это самая братская могила убитых евреев и подтверждение Холокоста в Восточной Европе.

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