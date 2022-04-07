В Украину должно быть поставлено тяжелое вооружение из третьих стран – экс-советник министра обороны США

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Станислав Молчанов
Наряду с
увеличением поставок вооружений странами Запада, в Украину необходимо поставить
вооружение из третьих стран с которым уже работают ВСУ. В частности, системы
ПВО дальнего радиуса и дальнобойную артиллерию. Об этом в
комментарии Guildhallвместо создания бесполетной зоны в классическом варианте,
США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия
авиа и ракетным ударам, а также атакам с моря.
Кристофер Харвин (фото из открытых источников)
Также целый ряд
депутатов Европейского парламента заявили, что в условиях отказа стран НАТО
установить бесполетную зону над Украиной приоритетом работы стран Запада должно стать усиление
противовоздушной и противоракетной обороны Украины.
Министр
иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по "конкретным
шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в
объекты в Украине, после переговоров с американской делегацией в
Варшаве.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как долго будут действовать санкции против России.
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