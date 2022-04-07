В Украину должно быть поставлено тяжелое вооружение из третьих стран – экс-советник министра обороны США

Наряду с увеличением поставок вооружений странами Запада, в Украину необходимо поставить вооружение из третьих стран с которым уже работают ВСУ. В частности, системы ПВО дальнего радиуса и дальнобойную артиллерию. Об этом в комментарии Guildhallвместо создания бесполетной зоны в классическом варианте, США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия авиа и ракетным ударам, а также атакам с моря.

Кристофер Харвин (фото из открытых источников)

Также целый ряд депутатов Европейского парламента заявили, что в условиях отказа стран НАТО установить бесполетную зону над Украиной приоритетом работы стран Запада должно стать усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине, после переговоров с американской делегацией в Варшаве.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как долго будут действовать санкции против России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!