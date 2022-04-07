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В Украину должно быть поставлено тяжелое вооружение из третьих стран – экс-советник министра обороны США

Украине могут дать системы ПВО дальнего радиуса и дальнобойную артиллерию

7 апреля 2022, 21:15
Автор:

Станислав Молчанов
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 Наряду с увеличением поставок вооружений странами Запада, в Украину необходимо поставить вооружение из третьих стран с которым уже работают ВСУ. В частности, системы ПВО дальнего радиуса и дальнобойную артиллерию. Об этом в комментарии Guildhallвместо создания бесполетной зоны в классическом варианте, США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия авиа и ракетным ударам, а также атакам с моря.

В Украину должно быть поставлено тяжелое вооружение из третьих стран – экс-советник министра обороны США

Кристофер Харвин (фото из открытых источников)

Также целый ряд депутатов Европейского парламента заявили, что в условиях отказа стран НАТО установить бесполетную зону над Украиной приоритетом работы стран Запада должно стать усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине, после  переговоров с американской делегацией в Варшаве.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как долго будут действовать санкции против России.


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Источник: https://ghall.com.ua/2022/04/07/v-ukrainu-dolzhno-byt-postavleno-tyazheloe-vooruzhenie-iz-tretih-stran-eks-sovetnik-ministra-oborony-ssha/
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