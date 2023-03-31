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В Украине стартует уникальный эксперимент по почтовому голосованию: детали

Его запускают из-за последствий войны, в частности - большого количества перемещенных за границу людей

сегодня, 11:55
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Автор:

Константин Куликов

Во время первых послевоенных выборов нужно позволить проголосовать миллионам украинцев за границей, чтобы они оставались включенными в общественно-политическую жизнь страны и стремились возвращаться в Украину. Это проблема, над решением которой можно и нужно работать уже сейчас. Один из путей, которые следует рассмотреть — почтовое голосование. Такую инициативу выдвинула общественная сеть "ОПОРА" – организация, 17 лет занимающаяся независимым общественным наблюдением за выборами в Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

В Украине стартует уникальный эксперимент по почтовому голосованию: детали

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"Мы изучили опыт 18 стран, которые сейчас практикуют почтовое голосование, и хотим проверить, подойдет ли такой формат для Украины как минимум для голосования за рубежом", — заявляют в организации. При этом в голосовании, по замыслу ОПОРЫ, смогут принять участие не только украинцы, оказавшиеся за границей после 24 февраля, но и "живущие там всей семьей уже не первое поколение".


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Представители ОПОРЫ ищут волонтеров, которые готовы "помочь украинской демократии оттестировать новый для нее формат голосования". Чтобы приобщиться к эксперименту, нужно заполнить регистрационную форму. После этого в течение нескольких недель с волонтером сконтактирует представитель ОПОРЫ. Участник эксперимента получит уникальный трекинговый номер для своих писем, по которому ОПОРА будет отслеживать скорость их поступления. Затем к нему поступит по почте заказным письмом от ОПОРЫ большой конверт с экспериментальным набором для четырех писем (подробная инструкция, открытки и конверты для обратной отправки этих открыток и т.п.). Участникам эксперимента предлагается отправить письма в соответствии с подробной инструкцией, снять и отправить ОПОРЕ фото и видео.

"Одну символическую открытку предлагаем вам оставить себе на память об участии в важном для украинской демократии эксперименте", — отмечают в организации.

"Мы полностью возместим почтовые расходы. Но вам нужно будет сохранить и предоставить все чеки и фото- и видеозаписи отправки писем", — отмечают в ОПОРЕ. — "Нам очень важно узнать, как быстро письма поступят к своим адресатам и потом вернутся назад. Мы проанализируем, как работают почты разных стран, и сделаем отчет с рекомендациями по организации голосования на основе выявленных рисков".

Напомним, что в Украине уже практикуют электронные опросы в приложении "Дия". Вице-премьер Михаил Федоров называет их "кирпичиком в развитие электронной демократии". В настоящее время продолжается электронное голосование по выборам национального жюри на Евровидение-2023.




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