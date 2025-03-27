В Украине раскрыли, каким должно быть соглашение с США о полезных ископаемых

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Ткачик Олеся
Украина может заключать соглашение с США о критических минералях, впрочем только при соблюдении нескольких условий, отмечает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
США и Украина
По его мнению, следует в первую очередь рассматривать добычу ресурсов на оккупированных Россией территориях, чтобы способствовать их деоккупации.
Кроме того, по его убеждению, никакие финансовые ресурсы, поступившие из США в Украину до вступления Соглашения в силу, не могут рассматриваться в качестве долгов Украины.
Дипломат добавил, что подготовка и заключение Соглашения должна проходить на всех стадиях в соответствии с Конституцией и законами Украины, в частности, Законом "О международных договорах Украины".
Чалый подчеркнул, что в соответствии с Законом "О международных договорах Украины", этот международный договор заключается Президентом Украины (Статья 3 п.1) от имени Украины (Статья 3, пункт г) и вносится в Верховную Раду Украины на ратификацию. Рассмотрение вопроса Парламентом Украины происходит в соответствии с законами и нормативными актами Украины с соблюдением всех необходимых процедур и максимальной прозрачностью для общества.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР раскрыли детали соглашения по полезным ископаемым.
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