В Украине намекнули, что не видят смысла в переговорах в Стамбуле: предложили свой вариант

Формат переговоров в Стамбуле не даст прогресса, кроме обмена военнопленных. Для реального сдвига мирного процесса с "мертвой точки", нужна встреча на уровне лидеров двух стран. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Суспильне" сделал первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, что Стамбульский формат не может существенно изменить сложившуюся ситуацию, кроме договоренностей об обмене военнопленными.

Свою позицию украинский дипломат пояснил тем, что люди, которые приезжают в Стамбул на переговоры от России лишены права принимать какие-то важные решения. Ведь вся власть в РФ построена исключительно на решении одного человека. Лишь только Путин может принимать те решения, которые способны положить конец войне или установить устойчивое прекращение огня.

Сергей Кислица отметил, что с учетом ситуации, украинская делегация во время двух раундов в Стамбуле, настаивала на необходимости подготовки встречи лидеров двух стран – президента Украины Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

"Мы об этом говорили и в мае, и в июне. У россиян взамен совсем другая логика — что сначала мы должны выполнить их требования, а уже потом встретятся лидеры", — заявил Кислица.

Замглавы МИД добавил, что без встречи двух лидеров, или трех, вместе с президентом США Дональдом Трампом, "вряд ли можно достичь сногсшибательных решений".

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