В США запретили TikTok на государственных устройствах

30 дней на полное удаление приложения TikTok со всех компьютеров и телефонов, которыми пользуются госчиновники, дал Белый дом государственным структурам США. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на BBC. Конгресс США готовится рассмотреть законопроект о полном запрете приложения в стране.

TikTok - китайська платформа

В выпущенном в понедельник меморандуме говорится, что в течение следующих 30 дней TikTok должен быть удален со всех устройств в госструктурах, а его установка запрещена. Государственные компьютеры и смартфоны не должны обмениваться трафиком с платформой. В меморандуме идет речь не только о TikTok, но и о "любых приложениях или сервисах следующих поколений, разработанных компанией ByteDance Limited или компанией, принадлежащей ByteDance Limited". То есть в будущем все приложения китайского разработчика TikTok в американских госструктурах будут запрещены. В течение 90 дней госструктурам предписывается отказаться от всех контрактов, исполнение которых требует использования китайского приложения, а в течение следующих 120 дней — ввести внутренние правила, чтобы подобных договоров впредь больше не заключали.

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Исключение составляет использование TikTok с целью "исследований в оборонной сфере", поимки преступников и для обеспечения национальной безопасности, добавили в Белом доме.

В Китае, где был разработан TikTok, считают запрет слишком радикальным.

TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений. В Китае известен как "Доуинь". "TikTok" и "Доуинь" являются по сути одним и тем же приложением, однако они работают на отдельных серверах в соответствии с действующими в Китае цензурными ограничениями. Представительства "TikTok" находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио. Приложение имеет более 1 миллиарда пользователей из 150 стран. В Китае, где приложение имеет наибольшую популярность, 60 % пользователей в возрастном диапазоне 25-44 года, а за пределами Китая 43 % пользователей старше 24.

В сентябре 2021 года ежемесячная аудитория TikTok превысила 1 млрд человек.

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