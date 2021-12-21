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В США власти рекомендуют американцам воздержаться от поездок в Украину, из-за вероятного наступления России

В посольстве США заявили, что им будет сложно эвакуировать всех своих граждан из Украины в случае наступления России

сегодня, 09:00
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Соединенных штатах Америки (США) официально обратились к своим гражданам с просьбой по возможности воздержаться от визитов в Украину из-за угрозы дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Об этом заявили в посольстве США, передает РБК.

В США власти рекомендуют американцам воздержаться от поездок в Украину, из-за вероятного наступления России

Аэропорт. Фото из открытых источников

По словам дипломатов, при наступлении России эвакуация американцев с территории Украины станет сложной операцией и могут возникнуть трудности как с консульской помощью, так и с возможностью покинуть территорию Украины.

"Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые регионы имеют повышенные риски. Граждане США должны знать о сообщении о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Гражданам США также напоминают, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольной России восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США, выбирающие путешествие в Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины могут серьезно повлиять на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, сообщения о возможности полномасштабной войны Украины с Россией начали появляться в американской печати еще в октябре.

Что об угрозе полномасштабной войны Украины с Россией говорят эксперты, читайте в "Комментариях": Россия пугает мир новой войной: в центре торгов снова Украина


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Источник: https://www.rbc.ru/politics/20/12/2021/61c0d6cb9a79472df8055ae9?from=newsfeed
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