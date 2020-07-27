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В США отрицают ухудшение отношения к Украине из-за импичмента Трампа, - посол

Сотрудник посольства отметил, что удаленные регионы США впервые услышали об Украине именно благодаря громкому скандалу, который стал почвой для возбуждения процесса импичмента Дональду Трампу

сегодня, 15:47
Автор:

Екатерина Белоброва
В США отрицают ухудшение отношения к Украине из-за импичмента Трампа, - посол

Полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что государственная политика Вашингтона в отношении Украины не поменялась после громкого процесса импичмента президента Дональда Трампа. Об этом дипломат рассказал в интервью агентству "РБК-Украина".

Отметим, что расследование по импичменту инициировала Демократическая партия США после опубликования стенограммы разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, в котором последний якобы давил на первого с целью получения политических дивидентов на выборах в 2020 году.

"Это все происходило до моего назначения послом в США, и мне тоже было неприятно это все наблюдать. Но даже на этом негативном фоне от тех, кто давал показания, был обнародован большой массив информации о современном состоянии дел в Украине, в частности через призму российской агрессии и помощи, которую требует Украина. И именно это, мне кажется, преобладало", - заключил Ельченко.

При этом он добавил, что много рядовых американцев с юга и центральной части США, где проживает меньше украинской диаспоры, вообще узнали об Украине благодаря этому инциденту.

"В Нью-Йорке я зашел в один бар, и там на огромном телевизоре как раз была трансляция слушаний, и я послушал, что люди между собой говорят, там был сплошной позитив: наконец мы узнали, где находится Украина, и что этой стране надо помогать. На такую пиар-кампанию надо было бы потратить миллионы долларов, а нам это досталось практически бесплатно", - не без иронии отметил посол.

Напомним, ранее портал "Комментарий" сообщал, что Дональд Трамп использовал в своей предвыборной агитации привел довольно странную идиому с кадрами украинского Майдана, что вызвало беспокойство со стороны европейских политиков.



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