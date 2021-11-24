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В США написали книгу о Коломойском и его связях с президентом Украины, – Гончаренко

Предисловие к книге American Kleptocracy написал шведский экономист Андерс Ослунд

сегодня, 15:40
Автор:

Станислав Молчанов
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В США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Кейси Мичла (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском и его связях с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, передает сайт телеканала "112". 

В США написали книгу о Коломойском и его связях с президентом Украины, – Гончаренко

Игорь Коломойский. Фото из открытых источников

"Читаю книгу американского расследователя Casey Michel. По подсчетам автора именно украинский олигарх и бизнес-партнер Зеленского стал крупнейшим аферистом по объему отмытых денег в Соединенных штатах. Даже такие медийные личности как сын нефтяного диктатора Экваториальной Гвинеи Теодорино Нгема Обианг не стояли рядом с нашим", – написал Гончаренко.

Отмечается, что предисловие к книге American Kleptocracy написал шведский экономист Андерс Ослунд.

В США написали книгу о Коломойском и его связях с президентом Украины, – Гончаренко - фото 2

Гончаренко опубликовал цитату из книги, в которой Игорь Коломойский называется "тенью Владимира Зеленского" и человеком, приведшим его к власти.

"Возможно, сейчас самое время для Коломойского капитализировать свои отношения с новым наивным президентом", — говорится в цитате из книги, которую привел Гончаренко.

По словам нардепа, из книги следует, что президент США хорошо проинформирован о способности Коломойского влиять на украинскую политику.

"Более того, об этом человеке, имеющем ключи от Банковой, лично проинформирован президент США" — пишет Гончаренко. 

Также народный избранник отметил, что хотя автор и скептичен по поводу достаточности усилий американского правосудия в расследовании дел Коломойского, эта книга точно привлечет внимание к нашему общему герою.

В США написали книгу о Коломойском и его связях с президентом Украины, – Гончаренко - фото 3


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Источник: https://112ua.tv/politika/v-ssha-vyshla-kniga-o-kolomoyskom-ego-svyazyah-s-zelenskim-i-shemah-otmyvaniya-sredstv--goncharenko-598819.html
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