kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.06.2020

BTC/USD

9201.31

ETH/USD

227.63

LTC/USD

41.49

НБУ 30.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В "Слуге народа" еще не знают, кто будет баллотироваться вместо убитого Давыденко
commentss НОВОСТИ Все новости

В "Слуге народа" еще не знают, кто будет баллотироваться вместо убитого Давыденко

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура рассказал о перспективах монобольшинства на 208 округе в промежуточных выборах из-за убийства парламентария Валерия Давыденко

сегодня, 17:25
Автор:

Екатерина Белоброва
В "Слуге народа" еще не знают, кто будет баллотироваться вместо убитого Давыденко

Партия "Слуга народа" пока не определилась, кого поддерживать или выдвигать на промежуточных выборах в народные депутаты в 208-м одномандатном избирательном округе в Черниговской области, народный избранник которой был убит. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на слова народного депутата от монобольшинства Александра Качуры.

Как отметил политик, на данном этапе "Слуга народа" готовит назвать имя будущего кандидата на региональном съезде.

"Партия еще не определилась, кандидата будет выдвигать съезд", - указал Качура.

Кроме того он убежден, что промежуточные выборы в парламент на 208 округе нужно проводить одновременно с местными, которые состоятся 25 октября 2020 года.

"По-моему, единственный правильный вариант - проведение выборов в двухмесячный срок после принятия ЦИК решения, как указано в законе", - отметил депутат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на промежуточных выборах в Черниговской области поддерживать будет экс-нардепа Олега Ляшка, поскольку он "является проукраинским и неудобным для действующей власти".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/671966.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!