В "Слуге народа" еще не знают, кто будет баллотироваться вместо убитого Давыденко

Партия "Слуга народа" пока не определилась, кого поддерживать или выдвигать на промежуточных выборах в народные депутаты в 208-м одномандатном избирательном округе в Черниговской области, народный избранник которой был убит. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на слова народного депутата от монобольшинства Александра Качуры.

Как отметил политик, на данном этапе "Слуга народа" готовит назвать имя будущего кандидата на региональном съезде.

"Партия еще не определилась, кандидата будет выдвигать съезд", - указал Качура.

Кроме того он убежден, что промежуточные выборы в парламент на 208 округе нужно проводить одновременно с местными, которые состоятся 25 октября 2020 года.

"По-моему, единственный правильный вариант - проведение выборов в двухмесячный срок после принятия ЦИК решения, как указано в законе", - отметил депутат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что на промежуточных выборах в Черниговской области поддерживать будет экс-нардепа Олега Ляшка, поскольку он "является проукраинским и неудобным для действующей власти".

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