В Кремле хватились и решили, что российская пропаганда слишком резко развернулась и может перехвалить президента США Дональда Трампа, в то время как "потепление" между Россией и Америкой еще не принессло никаких результатов. Теперь Москва попросила российских пропагандистов быть сдержаннее и "выдерживать баланс" в темах про Трампа в случае, если переговоры с США провалятся. Хвалить предлагается не Америку, а дипломатические таланты российского правителя Владимира Путина, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на российское издание "Верстка".

Путин и Трамп еще ни о чем не договорились, поэтому росСМИ попросили не перехваливать Белый дом. Коллаж: Комментарии

"Верстка со ссылкой на несколько источников в провластных СМИ и собеседников, близких к администрации президента утверждает, что власти России попросили журналистов подчеркивать, что переговоры ведутся не с "абстрактными американцами", а с командой Трампа. На этом сделал акцент один из источников издания, принимающий участие в регулярных кремлевских совещаниях с редакторами ключевых СМИ.

При этом редакторов СМИ попросили не хвалить Трампа лично, а создать образ "человека, который имел мудрость откликнуться на протянутую Россией руку".

"На случай, если переговоры ни к чему не приведут, всегда можно будет сказать, мы пытались, мы сделали все", — рассказал источник.

Сотрудник крупного государственного СМИ в разговоре с "Версткой" подчеркнул, что власти попросили в статьях и новостях обращать внимание на готовность США идти на контакт.

"Похоже на минное поле: (надо) не перехвалить, не недохвалить. Поэтому переходим в режим простой информационной отработки. От греха подальше", — рассказал руководитель одного из пропагандистских СМИ.

"Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский разделяет стремление президента США Дональда Трампа закончить войну как можно быстрее, но предсказывает проблемы из-за позиции российского правителя Владимира Путина.

"Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну", — сказал Зеленский 26 февраля.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.

Читайте также на "Комментариях" - начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Украина хочет мира, России нужна тактическая передышка, при этом в одностороннем порядке прекратить войну невозможно. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление разведчика во время Форума "Украина. Год 2025".

"Как минимум РФ нужна передышка, остановка огня, ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая — большая финансовая цена для РФ", — пояснил он.

При этом уточнение, когда именно это может произойти, Буданов назвал "интересным вопросом".