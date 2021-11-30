В России ответили НАТО о наращивании силы в Крыму: что заявили в Кремле

Россия не находит нарушений, которые имели бы отношение к заключенному соглашению, подразумевается основополагающий акт Россия-НАТО, в частности, и по наращиванию собственного военного присутствия на территории оккупированного Крыма. Потому что, по словам Кремля, этот процесс законен. Об этом говорится в обнародованной позиции МИД России.

На оккупированном Крыму станет больше военных (фото из открытых источников)

Как говорится в заявлении российского дипломатического ведомства, НАТО выдвигает российской стороне обвинения в наращивании военного присутствия на украинской территории, в частности, в Крыму. Поэтому МИД России напоминает, что упомянутая территория входит в РФ, и ее вооруженные формирования находятся там на законном основании.

Вместе с тем в недавней статье Альянса отмечается, что основополагающего акт Россия-НАТО военно-европейский блок, со своей стороны, придерживается полностью. Новые боевые ротационные подразделения в количестве 4 500 воинов были развернуты в прибалтийских странах и Польше, учитывая оккупацию Крымского полуострова и увеличенное военное присутствие недалеко от границы стран НАТО.

Вместе с тем Альянс выдвигает обвинения России о нарушенных ею обязательствах, ведь она в результате военной агрессии оккупировала Крым, принадлежащий Украине. И оказывает поддержку боевикам в Донбассе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина отреагировали на заявление Зеленского о госперевороте в Украине. Представители властей России ответили на заявление главы нашего государства Владимира Зеленского о том, что готовится государственный переворот в нашей стране. Москва опровергла озвученное украинским президентом.

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