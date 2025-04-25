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В Раде заговорили об уступках: как это повлияет на отношения с США

Следует в одностороннем порядке отменить пошлины для товаров, произведенных в США: Железняк

сегодня, 15:43
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Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп в апреле шокировал мир – ввел тарифы и пошлины для многих стран. Среди перечня была и Украина. Впоследствии подход Трамп к тарифам начал меняться, учитывая позиции стран относительно отказа от тарифов к американским товарам.

В Раде заговорили об уступках: как это повлияет на отношения с США

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

В Верховной Раде Украины предложили пересмотреть свою пошлинную политику в отношении товаров, произведенных в США. Народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказал, зачем это нужно.

"Относительно шагов, которые нам нужно делать для улучшения отношений с США. Как минимум экономических — это вопрос пошлин. Поэтому предлагаю в одностороннем порядке отменить пошлины для товаров производимых в США. Тем более, сами пошлины это незначительная сумма для нас сейчас", — пояснил свою позицию Железняк.

По его словам, Украина гордится тем, что является сильным торговым партнером США.

"Мы стремимся импортировать больше американской продукции и готовы отменить все пошлины. Украина была бы благодарна, если бы США также рассмотрели шаг об отмене пошлин на украинские товары", — отметил нардеп.

Железняк сообщил, что зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде Украины.

Напомним, что главные руководители магазинов розничной торговли, как писал портал "Комментарии", предупредили президента США Дональда Трампа, что тарифная политика может привести к "пустым" полкам.

Трамп встретился в Овальном кабинете с руководителями четырех крупных розничных компаний США. Они выразили обеспокоенность ростом экономических последствий тарифной политики Трампа и неопределенности, которую она создала для финансовых рынков.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/12343
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