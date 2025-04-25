В Раде заговорили об уступках: как это повлияет на отношения с США

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп в апреле шокировал мир – ввел тарифы и пошлины для многих стран. Среди перечня была и Украина. Впоследствии подход Трамп к тарифам начал меняться, учитывая позиции стран относительно отказа от тарифов к американским товарам.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
В Верховной Раде Украины предложили пересмотреть свою пошлинную политику в отношении товаров, произведенных в США. Народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказал, зачем это нужно.
По его словам, Украина гордится тем, что является сильным торговым партнером США.
Железняк сообщил, что зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде Украины.
Напомним, что главные руководители магазинов розничной торговли, как писал портал "Комментарии", предупредили президента США Дональда Трампа, что тарифная политика может привести к "пустым" полкам.
Трамп встретился в Овальном кабинете с руководителями четырех крупных розничных компаний США. Они выразили обеспокоенность ростом экономических последствий тарифной политики Трампа и неопределенности, которую она создала для финансовых рынков.
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