В Польше заявили, что у Трампа нет плана окончания войны в Украине: а что же есть

Реального плана по завершению войны в Украине у избранного президента Дональда Трампа и его команды пока нет. Такое мнение выразил глава польского министерства обороны, вице-премьер правительства Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом 9 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на УНИАН.

Дональд Трамп так и не представил пока свой мирный план по Украине, партнерам с США предметно обсуждать по этой теме нечего, заявили в польском Минобороны. Фото: из открытых источников

"Мирного плана по Украине еще нет, его ещё не представили. Есть донесения прессы, предвыборные выступления президента Трампа и его советников. Однако какого-то видения, о котором можно было бы рассуждать, еще нет", — сказал министр на брифинге на авиабазе Рамштайн в Германии, трансляцию которого вел польский телеканал TVP Info.

Косиняк-Камыш добавил по итогам заседания в формате "Рамштайн", что Польша готовит новый пакет военной помощи Украине. Также его страна представила на "Рамштайне" дорожную карту бронетанковой коалиции для Украины. По словам польского министра, все участники встречи готовятся к следующим поставкам техники.

Как ранее писал портал "Комментарии", заверения избранного президента США Дональда Трампа о прекращении войны за один день оказались, как и ожидалось, предвыборным трюком. Британский эксперт Роберт Кларк полагает, что команда Трампа должна предложить какой-то вариант окончания войны к Пасхе, то есть до 20 апреля. По словам Кларка, этот план может предусматривать уступки как со стороны российского диктатора Владимира Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского.

Со своей стороны, издание The Washington Post заявило, что от того, как закончится война в Украине, зависит авторитет НАТО и США. Поэтому поспешные переговоры, результаты которых могут стать удачей для Путина, не в интересах Запада. Ведь на самом деле решается, будет ли существовать Украина как суверенное государство в нынешних границах.

Портал "Комментарии" сообщал, что Трамп 8 января сделал два громких заявления о войне в Украине. Он сказал, что "может понять" чувства России по поводу перспективы получить у своих границ вступившую в НАТО Украину. Трамп практически объявил Джо Байдена виновным в войне, потому что он нарушил неписанное статус-кво и пообещал Украине перспективу вступления в Альянс, и это якобы спровоцировало РФ. Кроме того, Трамп заявил, что надеется на прекращение войны в Украине в течение полугода (а не 24 часов, как раньше). Эксперты, впрочем, считают, что в этот момент он говорил о планировании встречи с российским правителем Владимиром Путиным, а не о сроках окончания войны.















