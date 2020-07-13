В Польше объявили официальные результаты президентских выборов

Другой кандидат, мэр Варшавы Рафал Тшасковький, набрал 48,97%. По данным Госизбиркома, явка на выборах составила 68,18%.

Ранее Тшасковский уже признал свое поражение.

Как сообщалось, второй тур выборов президента Польши состоялся 12 июля.

В Польше и за пределами страны были открыты 27231 избирательный участок, где могли проголосовать почти 30 миллионов поляков, в том числе около 520 тысяч - за рубежом. Во втором туре выборов за рубежом изъявили желание проголосовать на 150 тысяч больше поляков, чем в первом.

Как ранее писали "Комментарии", Анджей Дуда назвал гомосексуализм и другие нетрадиционные сексуальные взгляды необольшевизмом. По словам главы европейского государства, его предки десятки лет боролись против коммунистической идеологии вовсе не для того, чтобы ей на замену пришла новая идеология, которая владеет не менее разрушительной силой.