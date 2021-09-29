

















Сотрудники закрытых украинских СМИ рассказали в Парламентской ассамблее Совета Европы о давлении на свободу слова в Украине, передает 112.ua.

В ПАСЕ поддержали сотрудников закрытых украинских СМИ, которые рассказали о давлении на свободу слова в стране - фото из открытых источников

Журналисты обратились к делегатам ПАСЕ с просьбой дать свою оценку блокированию независимых СМИ. Кроме того, они передали евродепутатам письма, в которых говорится о том, как украинская власть грубо нарушив принцип верховенства права, незаконно запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов — "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Позже, через час эфирного вещания, по приказу заместителя главы СБУ был заблокирован телеканал "Перший Незалежний". Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу изданий "Страна.uа" и "Шарий.net".

Более того, работники закрытых властью медиа напомнили о действиях националистов против них. В частности, о нападениях на журналистов, угрозах физической расправой и обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина".

Итальянский сенатор Роберто Рампи поддержал представителей украинских СМИ и отметил, что власть нарушила принципы резолюции о праве людей на осведомленность.

"Не бывает демократии без свободы слова, без разносторонних медиа и возможности для людей слышать разные мнения. Я считаю это большой проблемой. Мы знаем об украинской ситуации. Ассамблея приняла резолюцию о праве людей на осведомленность. Определенная свобода слова существует. Но мы продолжаем работу, чтобы улучшить ситуацию с ней во всех странах", — заявил итальянский политик.

Член ПАСЕ от Чешской республики Иржи Валента добавил, что вопрос свободы слова очень важен для стран, которые хотят соблюдать демократические принципы.

Еще один итальянский сенатор Джанни Марилотти подчеркнул, что в Украине наблюдается кризис, а журналисты становятся жертвами политического давления.

"Для Организации Объединенных Наций свобода слова крайне важна, а именно, чтобы люди были проинформированы, чтобы они понимали, что происходит вокруг. Это играет ведущую роль для демократии. Поэтому свобода слова — это то, что мы должны оберегать повсюду. В Италии, в Украине, в США. И мы работаем над этим ежедневно. Так действовали во время кризиса с Ассанжем, и так же будем действовать в ситуации с закрытием украинских телеканалов. Это те вопросы, которые являются фундаментальными для демократии", — акцентировал Марилотти.

А вот сенатор Франции Дидье Мари напомнил, что независимая журналистика является фундаментом демократического общества.





"Свобода слова очень важна для демократии: иметь свободных журналистов и свободные СМИ. Всем необходимо знать, что думают другие люди. Нам необходимо журналистика, способная объяснить, что происходит, и необходимы различные точки зрения. Поэтому для нас очень важно, чтобы медиа были свободны. Один из фундаментальных критериев принадлежности к Европе и к демократии — это свободная журналистика. И необходимо защищать ее от власти, когда власть её ущемляет", — подытожил француз.

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