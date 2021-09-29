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Станислав Молчанов
Сотрудники закрытых украинских СМИ рассказали в Парламентской ассамблее Совета Европы о давлении на свободу слова в Украине, передает 112.ua.
В ПАСЕ поддержали сотрудников закрытых украинских СМИ, которые рассказали о давлении на свободу слова в стране - фото из открытых источников
Журналисты обратились к делегатам ПАСЕ с просьбой дать свою оценку блокированию независимых СМИ. Кроме того, они передали евродепутатам письма, в которых говорится о том, как украинская власть грубо нарушив принцип верховенства права, незаконно запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов — "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Позже, через час эфирного вещания, по приказу заместителя главы СБУ был заблокирован телеканал "Перший Незалежний". Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу изданий "Страна.uа" и "Шарий.net".
Более того, работники закрытых властью медиа напомнили о действиях националистов против них. В частности, о нападениях на журналистов, угрозах физической расправой и обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина".
Итальянский сенатор Роберто Рампи поддержал представителей украинских СМИ и отметил, что власть нарушила принципы резолюции о праве людей на осведомленность.
Член ПАСЕ от Чешской республики Иржи Валента добавил, что вопрос свободы слова очень важен для стран, которые хотят соблюдать демократические принципы.
Еще один итальянский сенатор Джанни Марилотти подчеркнул, что в Украине наблюдается кризис, а журналисты становятся жертвами политического давления.
А вот сенатор Франции Дидье Мари напомнил, что независимая журналистика является фундаментом демократического общества.
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Обсуждения
Новости
Володимир
сегодня, 14:30
А те, що закриті канали є прибічниками країни-агресора, які керуються Кремлем і (за непровіреними данними) фінансуються Кремлем, ПАРЕ не обходить? Це те саме ПАРЕ, яке повернуло делегацію авторитарної Росії задля її членських внесків! Ганьба!