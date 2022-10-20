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В ОП резко отреагировали на новые обвинения Берлускони о том, что Путина заставили начать войну

Ранее Берлускони заявлял, что решение Зеленского якобы "заставили Путина начать войну"

сегодня, 21:00
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Автор:

Лиля Воробьева

В Украине считают, что бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, обвиняя Владимира Зеленского в войне России против Украины, предположительно находился под впечатлением от российской водки. Такое предположение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

В ОП резко отреагировали на новые обвинения Берлускони о том, что Путина заставили начать войну

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Любой кризис открывает дорогу для настоящих лидеров. Пока Берлускони находится под впечатлением от российской водки в компании последних пяти друзей Путина в Европе, Джорджия Мелони демонстрирует, что такое настоящие принципы и понимание глобальных вызовов. Каждый выбирает свой путь", — написал Михаил Подоляк.

Недавно скандальный бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что решение Владимира Зеленского якобы "заставили Путина начать войну".

 Комментируя это заявление, лидер партии "Братья Италии" и главный кандидат в премьеры Джорджия Мэлони заявила, что Италия является частью НАТО и Европейского союза и тот, кто с этим не согласен, не может быть частью власти.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Берлускони выступил с заявлением по поводу войны в Украине. Бывший одиозный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет помочь урегулировать войну в Украине, которую начал глава Кремля Путин. Он заявил, что вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой готов стать посредником в переговорах с РФ. Берлускони считает, что антироссийские санкции, введенные Западом, совсем не влияют на экономику РФ и Москву. По его мнению, пока нет "никаких экономических потерь для Путина". Однако бывший премьер Италии уверен, что может помочь остановить войну в Украине.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1583108144733224960
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