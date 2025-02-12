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В ОП рассказали, о чем Зеленский договорился с Трампом

В Офисе президента прокомментировали переговоры лидеров США и Украины

12 февраля 2025, 22:24
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились о немедленном начале работы команд после окончания войны, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В ОП рассказали, о чем Зеленский договорился с Трампом

Зеленский и Трамп поговорили по телефону. Фото из открытых источников

"Разговор Зеленского и Трампа был достаточно долгим и достаточно предметным. Это уже не первый телефонный разговор президента Зеленского и президента Трампа. Трамп проинформировал о своем разговоре с Путиным. Он говорил о том, что он очень настроен сделать все, чтобы война России против Украины закончилась", – рассказал Андрей Ермак.

По его словам, главы государств договорились о начале работы команд. В частности, об участии в переговорах госсекретаря США Марко Рубио, советника по нацбезопасности США Майкла Волца и вице-президента США Джей Ди Венса.

"С двумя из них президент и делегация будет встречаться в Мюнхене уже через сутки. Я думаю, что после Мюнхена уже начнется процесс ежедневной работы", — добавил глава ОП.

Как известно, Мюнхенская конференция безопасности продлится с 14 по 16 февраля 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет издание Foreign Policy. Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость. Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европейский Союз планирует сократить международную помощь. В ЕС планируют пересмотреть свои расходы, охватывающие многие сферы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. По информации агентства, международная помощь будет теснее согласовываться с интересами внешней политики Евросоюза. В документе говорится, что общий бюджет ЕС перегружен, учитывая спектр предоставления помощи от зеленого перехода к обороне.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j5TqaWCCdUg
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