В ООН прокомментировали ситуацию с ударами беспилотников по Кремлю

ООН призывает стороны конфликта в Украине воздерживаться от риторики и шагов, ведущих к эскалации. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передают "Комментарии".

Штаб-квартира ООН

При этом в ООН заявили, что не могут подтвердить информацию об атаках украинских беспилотников на Кремль.



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Напомним, что в ночь на 3 мая по Кремлю был нанесен удар БПЛА. Что это было, что это значит, рассказали эксперты.

"Бесспорно, что беспилотники, ответственность за атаку которых на Кремль пока никто не взял — это лишь пристрелка, не больше, — рассуждает аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков. — Таких неизвестных БПЛА полетело в сторону Кремля уже более десятка. Некоторые чуть-чуть не долетели до Москвы. Другие, напротив, перелетели. Что характерно – без какого-либо противодействия со стороны хваленой ПВО недоимперии".

Вот и сейчас, продолжает аналитик, два беспилотника попали в Кремль, не повлекшие, впрочем, особых разрушений.

"Поскольку беспилотники несли небольшой боезапас, – объясняет Александр Кочетков. – Очевидно, что последующие атаки могут оказаться значительно разрушительнее. Во всяком случае, их смысл в том, чтобы все в недоимперии и именно в Кремле осознали: война – это не танец" А танго, которое танцуют исключительно вдвоем, как сформулировал писатель Ян Валетов. И до тех пор, пока продолжается неспровоцированная агрессия России, никто там – и самые непричастные, и самые причастные-высокопоставленные – не может чувствовать себя в безопасности".

Тем временем, депутат-коллаборационист из Крыма призывает ударить по резиденции Зеленского.

А в Украине прокомментировали данные США о гибели россиян под Бахмутом.