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В офисе президента прокомментировали возможность нового ордера на арест Путина от МКС

Выдача ордеров на арест Путина и Львово-Беловой имеет важное символическое значение, поскольку это первый случай в истории МКС, когда такое решение было принято в отношении действующего главы государства – постоянного члена Совбеза ООН.

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Международный уголовный суд, уже издавший ордер на арест российского правителя Владимира Путина, продолжает расследование других военных преступлений, в связи с чем не стоит исключать возможность новых ордеров. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая.

В офисе президента прокомментировали возможность нового ордера на арест Путина от МКС

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Чиновница подчеркнула, что ордера МКС на арест Путина и Львово-Беловой стали важным признанием их преступной деятельности.

"Палата предварительного расследования Международного уголовного суда определила, что они вероятно несут ответственность за военное преступление, заключающееся в незаконной депортации и вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию. И это тоже военное преступление. Но я соглашаюсь, что это не единственные преступления, которые они совершили, совершают и продолжают совершать", – отметила она.

По словам Мудрой, выдача ордеров на арест Путина и Львово-Беловой имеет важное символическое значение, поскольку это первый случай в истории МКС, когда такое решение было принято в отношении действующего главы государства – постоянного члена Совбеза ООН.

Представительница Офиса президента подчеркнула, что один из основных результатов этих ордеров — серьезное ограничение возможностей для международных поездок этих лиц. в ноябре того же года Недавно стало известно, что ЮАР не приглашает Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре 2025 года. Следовательно, эти ордера способствовали определенной международной изоляции.

"Мы знаем, что расследование других военных преступлений продолжается, и, вероятно, будут новые ордера на арест. Существует также конфиденциальная работа, о которой нам неизвестна информация", — добавила Мудрая.

Замглавы ОП напомнила, что с 1 января 2025 года Украина стала полноправным членом Международного уголовного суда.

"Поэтому мы сможем иметь больше прав на доступ к информации о расследовании преступлений, связанных с агрессией против Украины", – резюмировала она.

Напомним, в марте 2023 года МКС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по делу о незаконной депортации украинских детей в Россию.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Евросоюз призвал государства, ратифицировавшие Римский устав выполнять свои обязательства.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/chi-otrimae-putin-chergoviy-order-aresht-1736234926.html
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