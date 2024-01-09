В Офисе президента попали в конфуз из-за заявления о встрече Зеленского с королем Бахрейна

В Офисе президента опубликовали новость, что разговор Владимира Зеленского и короля Бахрейна стал первым контактом между лидерами стран. Однако оказалось, что в 2003 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма встретился с Хамадом бин Исой Аль Халифой.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

8 января на сайте Офиса президента появилась информация, что Владимир Зеленский и лидер Бахрейна "провели первый в истории двусторонних отношений разговор". Впоследствии сообщение отреагировали, а заголовок новости о встрече сменился "Президент Украины и Король Бахрейна провели первый разговор".

Отметим, что на сайте посольства Украины указано, что первый разговор между лидерами Украины и Бахрейна состоялся более 20 лет назад – 21 января 2003 года. Тогда второй президент Украины Леонид Кучма встретился с королем Бахрейна Шейхом Хамадом бин Исой Аль Халифой.

Конфуз Офиса президента заметили пользователи социальных сетей и сделали скриншоты ошибки.





Скриншоты ошибки в Офисе президента относительно "первого в истории двусторонних отношений разговора"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда попал в курьезный случай, когда по ошибке опубликовал странный текст со словами о яйцах и жене. Скриншот сообщения польского лидера успели сделать пользователи социальной сети X и распространили его, несмотря на то, что сам Дуда удалил текст сообщения менее чем через минуту после публикации. Пока неизвестно к кому именно обращался президент Польши с таким сообщением.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили, почему Путин не пользуется социальными сетями.