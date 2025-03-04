В Офисе президента отреагировали на решение США остановить поставки оружия в Украину

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на информацию о том, что Соединенные Штаты прекратили поставку оружия в Украину.

Михаил Подоляк

По его словам, в первую очередь, необходимо оценить, какие именно программы перестанут работать. С учетом того факта, что многие программы уже были на этапе завершения. При этом он подчеркнул, что не стоит забывать, что есть программы, проголосованные в Конгрессе, и это особая юридическая процедура.

Далее, по словам Подоляка, необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров прежде всего аналогов. Тем более, что программы замещения уже работают, добавил он.

А еще, по словам советника главы Офиса президента, стоит помнить, что у Украины уже был опыт долговременной приостановки программ милитарной поддержки со стороны США и умеет адаптироваться к таким ситуациям.

"Итак, проводим тщательный аудит того, что есть, что можно выработать в рамках партнерских сотрудничеств, что можно заместить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами. Ну и все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Белый дом дал распоряжение Пентагона приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны “хотят миру”. Украины", — отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



