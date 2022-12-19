В ОДКБ анонсировали обучение у границ НАТО: что известно

В 2023 году Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет ряд учений на западных границах. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь организации Станислав Зась, сообщает " Белта ".

В сообщении Зась заявил, что в этой ситуации хватает учений, проводимых белорусскими и российскими военными на территории Беларуси.

"Этого достаточно в этой ситуации. В следующем году планируется целый ряд учений со стороны ОДКБ, и это тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания", — сказал Зась.

Генеральный секретарь организации заявил, что при необходимости ОДКБ может "оперативно развернуть большую группировку" миротворческих сил.

Напомним, что в ОДКБ входят такие страны – Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что россияне не могут удержать Луганскую область . Несмотря на огромные человеческие ресурсы, враги бросаемые на Луганское направление, украинские защитники продолжают наступать в районе Сватового и Кременной. Хорошие новости от украинской армии в этом направлении будем получать ближе к Новому году. Что касается Белогоровки, то, по информации Сергея Гайдая, там постоянные обстрелы. Как добавил глава области, там ВСУ выдержали оборону и враг не продвинулся вперед.

Также "Комментарии" писали о том, на сколько атак у россиян еще хватит ракет . С каждой новой массированной ракетной атакой в России уменьшается запас дальнобойного оружия. Сегодня ракет у россиян осталось очень мало и хватит максимум на 2-3 атаки. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.