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В ОДКБ анонсировали обучение у границ НАТО: что известно

ОДКБ в 2023 году проведет ряд учений на западных границах

сегодня, 16:29
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Автор:

Лиля Воробьева

В 2023 году Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет ряд учений на западных границах. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь организации Станислав Зась, сообщает " Белта ".

В ОДКБ анонсировали обучение у границ НАТО: что известно

В ОДКБ анонсировали военные учения (фото из открытых источников)

В сообщении Зась заявил, что в этой ситуации хватает учений, проводимых белорусскими и российскими военными на территории Беларуси.

"Этого достаточно в этой ситуации. В следующем году планируется целый ряд учений со стороны ОДКБ, и это тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания", — сказал Зась.

Генеральный секретарь организации заявил, что при необходимости ОДКБ может "оперативно развернуть большую группировку" миротворческих сил.

Напомним, что в  ОДКБ входят такие страны – Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что россияне не могут удержать Луганскую область . Несмотря на огромные человеческие ресурсы, враги бросаемые на Луганское направление, украинские защитники продолжают наступать в районе Сватового и Кременной. Хорошие новости от украинской армии в этом направлении будем получать ближе к Новому году. Что касается Белогоровки, то, по информации Сергея Гайдая, там постоянные обстрелы. Как добавил глава области, там ВСУ выдержали оборону и враг не продвинулся вперед.

Также "Комментарии" писали о том, на сколько атак у россиян еще хватит ракет . С каждой новой массированной ракетной атакой в России уменьшается запас дальнобойного оружия. Сегодня ракет у россиян осталось очень мало и хватит максимум на 2-3 атаки. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.



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Источник: https://www.belta.by/society/view/odkb-planiruet-provesti-rjad-uchenij-na-zapadnyh-granitsah-v-2023-godu-540842-2022/
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