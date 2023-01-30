В НАТО посоветовали странам-членам перейти на «военную экономику»

"Нам нужно увеличивать производство оборонной промышленности, и об этом уже все больше и больше говорят на государственном уровне. Это может означать приоритетность сырья, определенных производственных мощностей, необходимых для оборонной промышленности, а не для гражданской. Эти приоритеты следует обсуждать, в частности, о военной экономике в мирное время", – сказал он в интервью иностранному СМИ, пишет "Европейская правда".

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Бауэр отметил, что Россия и Украина тратят многие боеприпасы и средства поражения, соответственно должны пополнять запасы, чтобы продолжать войну. Поэтому оборонная промышленность как стран Запада, так и России требует увеличения объемов производства.

Переход на военные рельсы потребует изменения настроений населения стран Североатлантического альянса, добавил адмирал.





"Мы должны сделать так, чтобы россияне не выиграли войну в Украине", — подчеркнул глава военного комитета Альянса.





Иначе, продолжил он, у НАТО будет "намного большая проблема под углом зрения денег и обороны: россияне будут на наших границах".





Ранее глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что перед Европейским Союзом возникла необходимость создания "своего рода военной экономики".





По его мнению, сильная Украина – залог быстрого окончания войны, а для этого понадобятся вооружения и боеприпасы. Для их пополнения необходима активизация экономик Европейского Союза для укрепления своей обороны и упрощения процедуры военных закупок. Он также призвал Европейскую комиссию "разработать общие стандарты производства и экспорта оружия и боеприпасов".

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