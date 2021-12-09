В НАТО надеются, что после разговора Байдена с Путиным Россия не нападет на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разговор президента США Байдена и президента России Путина – это однозначно плюс и в НАТО приветствуют диалог двух сторон. Также в НАТО надеются, что Россия не будет претендовать на территорию Украины, признавая её суверенитет. Как передает издание "Комментарии", об этом Столтенберг заявил во время конференции о глобальном мире безопасности в 21 веке в Берлине.

Йенс Столтенберг. Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА

По словам Столтенберга, в НАТО позитивно относятся к разговору Джо Байдена и Владимира Путина, потому что этот разговор даёт надежду на то, что Москва одумается и перестанет прибегать к военной силе в качестве весомых аргументов. К тому же, надо надеяться, что Россия изменит своё отношение к Украине, будет уважать её территориальную целостность, осознавая, что по соседству с ней находится самостоятельное, независимое государство.

Йенс Столтенберг также в очередной раз обратился к руководству России с призывом перестать обострять ситуацию на украино-российской границе.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Байден закрыл вопрос по отправке войск на помощь ВСУ перед российской угрозой. Белый Дом пока что не рассматривает возможность отправки военного контингента в Украину, чтобы промешать России реализовать ее планы по возможному вторжению в Украину. Байден отметил, что от этой идеи США отказались. В то же время, подчеркнул американский президент, он поставил Путина перед фактом – если Россия предпримет попытку начать новый виток эскалации, то США прибегнут к новому пакету санкций.





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