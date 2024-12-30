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В МИД знают, как побольнее ударить по путинскому режиму: от чего должен отказаться ЕС

Андрей Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного газа в ЕС

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ЕС запретить импорт сжиженного газа из России. Как передает портал "Комментарии", об этом министр написал в X (Twitter).

В МИД знают, как побольнее ударить по путинскому режиму: от чего должен отказаться ЕС

Российский сжиженный газ. Фото из открытых источников

Так Андрей Сибига отреагировал на публикацию издания Financial Times, в которой говорится, что в течение 2024 года страны ЕС импортировали рекордный объем российского сжиженного газа.

Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал это "неприемлемым".

"Импорт российского СПГ в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров. На рынке достаточно СПГ, чтобы не финансировать преступный российский режим с его агрессией, военными преступлениями и гибридными атаками", – подчеркнул Андрей Сибига.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что мы приближаемся к третьему году полномасштабной войны в Россию продолжают поставлять самолеты иностранного производства через третьи страны, несмотря на санкции. В 2024 году их импортировали не менее 28. Об этом пишет российское издание "Верстка".

Согласно информации издания, в 2024 году в Россию ввозили самолеты малой авиации, которые используются для тренировочных полетов, обучения или охраны лесов, а также крупные пассажирские лайнеры, выполняющие регулярные рейсы по стране.

Также издание "Комментарии" сообщало – состоятельные россияне нашли способ обходить санкции для покупки люксовых брендов. Для этого они используют индустрию личных покупателей, перекупщиков и трансграничных контрабандистов. Об этом пишет издание Financial Times.




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