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В МИД засомневались в эффективности 18-го пакета санкций ЕС против РФ: чего не хватает

Андрей Сибига заявил, нужно, чтобы 18-й пакет ЕС был синхронизирован с США

12 июля 2025, 13:40
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Кравцев Сергей

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз и США согласовать санкционные действия против России. Он отметил необходимость давления, но только в едином порыве против агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины.

В МИД засомневались в эффективности 18-го пакета санкций ЕС против РФ: чего не хватает

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Украинский министр отметил необходимость синхронизации 18-го санкционного пакета ЕС с американскими мерами, чтобы заставить РФ прекратить огонь на море, суше и в воздухе.

Андрей Сибига заявил об этом во время панельной дискуссии на Дубровницком форуме, где присутствовали премьер-министр Хорватии и министры иностранных дел Италии, Бразилии и Республики Того.

Глава МИД подчеркнул важность консолидации международных усилий для достижения мира в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" - Андрей Сибига назвал три ключевых шага для завершения войны в Украине. Он акцентировал внимание на роли США и существенном усилении санкций против Москвы.

Министр заявил, безопасность Украины тесно связана с трансатлантической безопасностью. 

Топ-дипломат напомнил, что прошло уже четыре месяца с момента, как Украина безусловно приняла предложение о полном прекращении огня. И сейчас ключевая задача – найти дипломатическое решение для установления длительного мира. По его словам, рецепт завершения войны состоит из трех главных составляющих: активной роли и лидерства США, усиление давления на Россию через санкции и изоляцию, а также укрепление оборонных возможностей Украины. 

"Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира", — заявил глава МИД Украины.




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Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/6261
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