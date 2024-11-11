В МИД высказались о разговоре Трампа и Путина

Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, не соответствуют действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters, со ссылкой на представителя министерства Георгия Тихого.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована об этом звонке, не соответствуют действительности. Следовательно, Украина не могла ни поддержать, ни быть против этого разговора", – отметил спикер МИД Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – новоизбранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По информации источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять ситуацию в Украине, отметив значительное присутствие США в Европе. Также оба лидера обсудили перспективу достижения мира на европейском континенте.

Ранее "Комментарии" писали – пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видят "положительные" сигналы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, особенно по ситуации с полномасштабным российским вторжением в Украину.

Отвечая на вопрос, какие сигналы из США могут свидетельствовать для России о перспективе улучшения двусторонних отношений, Песков сказал, что текущие сигналы являются "положительными".



