logo

BTC/USD

83890.77

ETH/USD

3227.67

LTC/USD

78.52

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В МИД высказались о разговоре Трампа и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД высказались о разговоре Трампа и Путина

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Украина не знала о разговоре Трампа и Путина

сегодня, 07:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, не соответствуют действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters, со ссылкой на представителя министерства Георгия Тихого.

В МИД высказались о разговоре Трампа и Путина

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована об этом звонке, не соответствуют действительности. Следовательно, Украина не могла ни поддержать, ни быть против этого разговора", – отметил спикер МИД Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп подтвердил, что усадит Украину и РФ за стол переговоров: когда это должно произойти.

Также издание "Комментарии" сообщало – новоизбранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Washington Post. 

По информации источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять ситуацию в Украине, отметив значительное присутствие США в Европе. Также оба лидера обсудили перспективу достижения мира на европейском континенте.

Ранее "Комментарии" писали – пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видят "положительные" сигналы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, особенно по ситуации с полномасштабным российским вторжением в Украину.

Отвечая на вопрос, какие сигналы из США могут свидетельствовать для России о перспективе улучшения двусторонних отношений, Песков сказал, что текущие сигналы являются "положительными".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-reports-it-was-informed-advance-trump-putin-call-are-false-2024-11-10/
Теги:

Новости

Все новости