kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14491.37

ETH/USD

399.24

LTC/USD

54.92

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В МИД выразили официальную позицию Украины по выборам в США
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД выразили официальную позицию Украины по выборам в США

Глава МИД Украины Кулеба назвал нынешние выборы в США настоящими американскими горками

сегодня, 11:22
Автор:

Таисия Ерохина

Результат выборов президента США не повлияет на американо-украинские отношения. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 5 ноября.

В МИД выразили официальную позицию Украины по выборам в США

Фото из открытых источников

По словам министра, избирательные гонки в США в этом году напоминают настоящие американские горки, а также являются еще одним подтверждением прочной американской демократии.

"Хочу выразить официальную нашу позицию, которая заключается в том, что какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и в дальнейшем стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений, потому что поддержка Украины в Соединенных Штатах базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую мы чувствуем и имеем как в Демократической, так и в Республиканской партии США", — заверил Кулеба.

Глава МИД добавил, что планируются визиты, динамические контакты и новые амбициозные проекты.

"Никто и ничто не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности Украины и нашей борьбы с российской агрессией", — отметил министр.

Также он сообщил, что на этой неделе шла активная работа по налаживанию связей между украинскими ИТ-компаниями и проектами из Кремниевой долины, поскольку Украина хочет наращивать экспорт со Штатами.

Как сообщалось, политологи рассказали о сходстве и различии избирательных процессов в США и Украине.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/755392628391447/?__cft__[0]=AZX58TFf6l64uXrOzQ2Df2rIlHAKXmItHRcsBQw6c6rAdx2KCXZFtpFGX0LAhtbXRXyqM9CYSdb1zXb5_DGDg7EuS-jGmelxGzwZMTTug5pQHypCZ1eYOgspzGFPrGIkyjeFd7CcM3MoVFCBjBdo0ibKTW_TkdLgYasJrveKUJpl9w&__tn__=%2
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ