В МИД выразили официальную позицию Украины по выборам в США

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Таисия Ерохина
Результат выборов президента США не повлияет на американо-украинские отношения. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 5 ноября.
Фото из открытых источников
По словам министра, избирательные гонки в США в этом году напоминают настоящие американские горки, а также являются еще одним подтверждением прочной американской демократии.
Глава МИД добавил, что планируются визиты, динамические контакты и новые амбициозные проекты.
Также он сообщил, что на этой неделе шла активная работа по налаживанию связей между украинскими ИТ-компаниями и проектами из Кремниевой долины, поскольку Украина хочет наращивать экспорт со Штатами.
Как сообщалось, политологи рассказали о сходстве и различии избирательных процессов в США и Украине.
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