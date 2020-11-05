В МИД выразили официальную позицию Украины по выборам в США

Результат выборов президента США не повлияет на американо-украинские отношения. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 5 ноября.

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По словам министра, избирательные гонки в США в этом году напоминают настоящие американские горки, а также являются еще одним подтверждением прочной американской демократии.

"Хочу выразить официальную нашу позицию, которая заключается в том, что какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и в дальнейшем стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений, потому что поддержка Украины в Соединенных Штатах базируется не на персоналиях, а на системной поддержке, которую мы чувствуем и имеем как в Демократической, так и в Республиканской партии США", — заверил Кулеба.

Глава МИД добавил, что планируются визиты, динамические контакты и новые амбициозные проекты.

"Никто и ничто не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности Украины и нашей борьбы с российской агрессией", — отметил министр.

Также он сообщил, что на этой неделе шла активная работа по налаживанию связей между украинскими ИТ-компаниями и проектами из Кремниевой долины, поскольку Украина хочет наращивать экспорт со Штатами.

Как сообщалось, политологи рассказали о сходстве и различии избирательных процессов в США и Украине.

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