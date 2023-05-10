В МИД уже намекнули на подготовке второго контрнаступления

Сегодня неверно говорить, что ожидаемое контрнаступление ВСУ станет первым и последним для Украины. Если Украине не удастся достичь всех своих целей, а именно – освободить все свои законные территории – украинские защитники будут готовиться к следующей операции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Bild" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете: да, оно было последнее, а если нет, то это означает, что надо готовиться к следующему контрнаступлению", — заявил глава МИД Украины.

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Отметим, тема грядущего украинского контрнаступления продолжает активно подогреваться различными спикерами и СМИ. Американское издание Washington Post даже разработало шесть возможных сценариев того, как будут действовать ВСУ. О чем говорит столь пристальное, даже назойливое внимание к теме, явно не предназначенной для широкого обсуждения? Как следует вести себя в этой ситуации высшему военно-политическому руководству Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — фактически остается последний месяц весны, чтобы увидеть анонсированное ранее весеннее контрнаступление ВСУ. О нем много говорят, как в Украине, так и на Западе, но пока что нет даже предпосылок, что украинская армия начинает массово контратаковать. Почему этот факт может волновать Запад? И можно ли говорить, что одного массированного наступления ВСУ хватит т для деоккупации всех территорий? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.







