В МИД упрекнули партнеров после ракетного удара РФ по Украине

В МИД Украины не понимают, как можно западным союзникам серьезно относиться к ультимативным требованиям РФ, если россияне очередной своей жестокой атакой показывают, что Москва является препятствием для мира. Уступки не остановят российский террор. Пора это уже понять ключевым союзникам Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в X (Twitter).

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Вчерашние максималистские требования России к Украине вывести войска из ее регионов в сочетании с этими жестокими ударами свидетельствуют о том, что именно Россия, а не Украина, является препятствием на пути к миру. Давление следует оказывать на Москву, а не на Киев", — высказался Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Киев переживал особенно ужасную и громкую ночь. Российские ракеты и беспилотники обстреливали другие города и населенные пункты по всей Украине.

Топ-дипломат Украины заявил, что уступки на требования российского диктатора Владимира Путина не остановят его террор.

"Путин своими действиями, а не словами, демонстрирует, что он не уважает никаких мирных усилий и хочет только продолжать войну. Слабость и уступки не остановят его террор и агрессию. Это могут сделать только сила и давление", — подчеркнул украинский министр.

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О пожарах, разрушениях начала поступать информация из Голосеевского, Шевченковского, Святошинского районов Киева. Говорилось о попаданиях по гражданской инфраструктуре. Утром в ГСЧС сообщили, что по предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.



