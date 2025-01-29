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В МИД Украины заявили об "отравлении" Фицо, затмившего голову словацкому лидеру

МИД Украины отреагировало на скандальные заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо по поводу транзита российского газа.

сегодня, 08:57
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Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского врагом, который наносит ущерб стране из-за остановки транзита российского газа. В МИД Украины отреагировали на эти заявления и назвали Фицо "отравленным" российской пропагандой.

В МИД Украины заявили об "отравлении" Фицо, затмившего голову словацкому лидеру

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины выступило с комментарием из-за скандальных заявлений Фицо. В ведомстве отметили, что словацкий лидер из-за падения доверия в обществе и протестов против его пророссийского курса правительства решил искать врагов в Украине.

"Рассчитываем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало", — заявили в МИД.

Украина указывает, что предупреждала об опасности пророссийского руководства Словакии, не совпадающего с выбором словацкого народа быть частью европейского сообщества.

"Результат очевиден: Роберт Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой, перестали различать черное и белое, а сейчас уже стали называть лидеров соседних демократий "врагами"", — подчеркнули в МИД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после решения Украины остановить транзит российского газа Роберт Фицо начал активно критиковать Украину и Владимира Зеленского. Кроме того, премьер Словакии пригрозил заблокировать продление помощи Киеву, если Украина не возобновит транзит российского газа. Зеленский отреагировал на заявления словацкого лидера и заявил, что Фицо выбирает Москву вместо США, где может покупать газ.

Также "Комментарии" писали, что Фицо резко отреагировал на слова Зеленского и обвинил украинцев.



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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-chergovih-absurdnih-zayav-premyer-ministra-slovachchini
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