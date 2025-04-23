В МИД Украины вызвали посла Китая: что произошло

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Китая из-за участия его граждан в войне на стороне Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД.

Украина и Китай. Фото: из открытых источников

Заместитель министра Евгений Перебийнис сообщил Ма Шенкуню, что участие граждан КНР в войне против Украины и привлечение китайских компаний к производству продукции военного назначения в России вызывают большое беспокойство. Более того, такой подход властей КНР может нанести серьезный удар по партнерских отношениях двух стран.

Украинские спецслужбы передали китайской стороне доказательства таких фактов, а дипломаты призвали Пекин прекратить поддержку России в ее агрессии.

"Наше государство ценит стратегическое партнерство с КНР и рассчитывает, что Китай будет воздерживаться в дальнейшем от шагов, которые могли бы повредить двусторонним отношениям" – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в марте Китай увеличил объем импорта угля из России на 6%, что составляет 7,33 миллиона тонн, сообщает 24 канал со ссылкой на агентство Reuters. Этот рост произошел, несмотря на западные санкции, которые до сих пор не повлияли на динамику поставок российского угля в КНР.

Одновременно Китай сократил закупки угля из Индонезии — крупнейшего поставщика – на 9%, уменьшив импорт до 17,96 миллиона тонн. Аналитики связывают это с решением индонезийского правительства, которое с 1 марта ввело фиксированную минимальную цену для экспорта угля, что могло сделать индонезийское топливо менее привлекательным для китайских закупщиков.

Также издание "Комментарии" сообщало – правительство России запланировало дальнейшее снижение цены на российский газ для Китая.

В прошлом году поставки "Газпрома", осуществляемые запущенным в 2019 году трубопроводом "Сила Сибири", обходились КНР в $267,6 за тысячу кубометров. Цена была на 30% ниже, чем для клиентов в Европе и Турции ($376,9 за тысячу кубов).