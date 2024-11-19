В МИД Украины высказались о попытках договориться с Путиным о мире

Последние российские массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины являются демонстративным ответом российского диктатора Владимира Путина всем тем, кто пытался договориться с ним о мире. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Эти удары являются ответом России всем, кто в последнее время звонил и посещал Путина, прося его о мире. Путин хочет войны, а не мира. Мы должны увеличить цену войны для него", – заявил украинский топ-дипломат.

Андрей Сибига напомнил, что во вторник исполняется 1000 дней с начала полномасштабного вторжения РФ, хотя в целом российская агрессия против Украины продолжается уже более 10 лет.

"Тысяча дней сопротивления тотальной войне — это огромная цена, которую приходится платить нации, которая просто хочет быть свободной и жить нормальной жизнью", – сказал Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что международные попытки достичь мира через диалог не дали результатов. Россия вместо этого использует энергетику как оружие, создавая угрозы не только для Украины, но и для глобальной безопасности. Он призвал к консолидации международных усилий и разработке новых механизмов для сдерживания агрессора.

Министр также обратил внимание на углубление военных союзов России с государствами-изгоями, такими как Иран и Северная Корея.

Сибига сообщил, что Украина имеет "доказательства того, что Россия начала использовать термобарические боеголовки на иранских беспилотниках "Шахед" для нанесения максимальных разрушений".

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