В МИД Украины высказались о попытках договориться с Путиным о мире

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Кравцев Сергей
Последние российские массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины являются демонстративным ответом российского диктатора Владимира Путина всем тем, кто пытался договориться с ним о мире. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Андрей Сибига напомнил, что во вторник исполняется 1000 дней с начала полномасштабного вторжения РФ, хотя в целом российская агрессия против Украины продолжается уже более 10 лет.
Глава МИД Украины подчеркнул, что международные попытки достичь мира через диалог не дали результатов. Россия вместо этого использует энергетику как оружие, создавая угрозы не только для Украины, но и для глобальной безопасности. Он призвал к консолидации международных усилий и разработке новых механизмов для сдерживания агрессора.
Министр также обратил внимание на углубление военных союзов России с государствами-изгоями, такими как Иран и Северная Корея.
Сибига сообщил, что Украина имеет "доказательства того, что Россия начала использовать термобарические боеголовки на иранских беспилотниках "Шахед" для нанесения максимальных разрушений".
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