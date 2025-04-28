В МИД Украины выдвинули Путину предложение в ответ на его "перемирие" на День победы

Российский диктатор Владимир Путин анонсировал очередное "перемирие" на войне в Украине в период с 8 по 10 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Путина о прекращении огня и выдвинул свое предложение.

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил на трехдневное "перемирие" Путина и предложил не ждать Дня победы. По словам дипломата, российский диктатор хочет использовать "перемирие" для парада в Москве на 9 мая, куда приедут иностранные лидеры.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты в течение 30 дней – значит это реально, а не только для парада", — пишет Сибига.

Глава МИД Украины отметил, что Киев неоднократно предлагал Путину пойти на реальное перемирие, которое могло бы продолжаться не менее 30 дней.

"Украина готова поддерживать длительное, крепкое и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем минимум на 30 дней", — добавил Сибига.

Напомним, Владимир Путин объявил о "перемирии" с 8 по 10 мая и призвал к нему присоединиться Украину. Несмотря на заявление о "перемирии", когда Путин в прошлый раз объявлял о "пасхальном перемирии" на фронте было зафиксировано почти три тысячи случаев нарушения тишины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто из мировых лидеров подтвердил участие в параде в Москве 9 мая. Ожидается по меньшей мере 13 иностранных лидеров.

Также "Комментарии" писали об иностранных войсках на параде в Москве на 9 мая. МИД Украины выступило с заявлением.