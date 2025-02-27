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В МИД Украины сделали новое заявление об иностранных войсках в Украине

Говоря об иностранных войсках в Украине Андрей Сибига заявил, что небо и море также должны быть в фокусе

27 февраля 2025, 13:42
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что дискуссия относительно иностранных контингентов в Украине в рамках гарантий мира должна сосредотачиваться и на защите украинского моря и неба, а не только территории на земле. Как передает портал "Комментарии", написал украинский министр в Twitter (X).

В МИД Украины сделали новое заявление об иностранных войсках в Украине

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Обеспечение безопасности украинского неба и моря является не менее важным, если не большим. Земля, небо и море должны быть в фокусе", — отметил Андрей Сибига.

Стоит напомнить, президент Владимир Зеленский ранее заявлял о двух вариантах гарантий безопасности для Украины: членство в НАТО или сильную украинскую армию при поддержке европейского контингента.

По данным СМИ, в Европе разрабатывают план отправки до 30 тысяч военных в Украину. При этом их, вероятно, разместят в нескольких городах на востоке и юге страны, но не непосредственно на линии фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский президент Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "не видит проблемы" в размещении европейских миротворческих сил в Украине. На эти слова отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет ВВС.

В частности, Песков напомнил позицию главы российского МИД Сергея Лаврова, ранее выражавшего противоположное мнение.

Издание напоминает, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме Трамп заявил, что обсуждал с Путиным возможность размещения миротворцев в Украине. По его словам, российский лидер вроде бы "готов принять" такую инициативу, поскольку "не имеет никаких возражений".

Однако еще 18 февраля Лавров заявил, что присутствие войск НАТО на территории Украины — даже под видом миротворческой миссии — абсолютно неприемлемо для Москвы. Именно на эту позицию сослался Песков в своем комментарии.

"Здесь все ясно выразил министр иностранных дел Лавров. Добавить мне нечего, и комментировать тоже", — сказал Песков.




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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1895036218234097970
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