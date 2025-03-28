logo

BTC/USD

84147.23

ETH/USD

1886.49

LTC/USD

87.43

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В МИД Украины сделали неожиданное контрпредложение Путину об управлении страной под эгидой ООН
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД Украины сделали неожиданное контрпредложение Путину об управлении страной под эгидой ООН

Украина предлагает установить контроль ООН над Россией.

сегодня, 16:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул идею о "временном управлении" Украиной под руководством Организации Объединенных Наций и нескольких стран. В украинском МИД отреагировали и предложили контрпредложение – временное управление ООН над Россией.

В МИД Украины сделали неожиданное контрпредложение Путину об управлении страной под эгидой ООН

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий ответил на заявления Путина по поводу "временного управления" Украиной под руководством ООН с целью проведения "демократических выборов". В то же время спикер предложил установить такой контроль в России. По его словам, это пошло бы на пользу россиянам.

"Контрпредложение: временное управление ООН в России, начиная с Воркуты. Кажется, что местные жители очень выиграли бы от любого правительства, кроме Путина, которое тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины", — пишет Тихий на платформе X.

Георгий Тихий к сообщению прикрепил изображение российского города Воркута. На нем можно увидеть типичное заброшенное русское поселение с большими ямами на дорогах, заполненными водой, наклоненными деревянными домами, в которых выбиты окна и старыми автомобилями.

В МИД Украины сделали неожиданное контрпредложение Путину об управлении страной под эгидой ООН - фото 2

Улица в российском городе Воркута

Напомним, что Путин предложил под эгидой ООН, США, стран Европы и партнеров РФ взять под контроль Украину для "временного управления". По его словам, это позволило в Украине провести выборы и сформировать новое правительство. Среди партнеров РФ, которые могли бы работать над этим, Путин назвал страны БРИКС и Северную Корею, чьи солдаты воюют за Россию в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стоит за разговорами Путина о временном управлении Украиной и как может отреагировать Трамп.

Также "Комментарии" писали, что Путин отреагировал на планы Трампа аннексировать Гренландию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/1905621751901417524
Теги:

Новости

Все новости