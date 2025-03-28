В МИД Украины сделали неожиданное контрпредложение Путину об управлении страной под эгидой ООН

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул идею о "временном управлении" Украиной под руководством Организации Объединенных Наций и нескольких стран. В украинском МИД отреагировали и предложили контрпредложение – временное управление ООН над Россией.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий ответил на заявления Путина по поводу "временного управления" Украиной под руководством ООН с целью проведения "демократических выборов". В то же время спикер предложил установить такой контроль в России. По его словам, это пошло бы на пользу россиянам.

"Контрпредложение: временное управление ООН в России, начиная с Воркуты. Кажется, что местные жители очень выиграли бы от любого правительства, кроме Путина, которое тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины", — пишет Тихий на платформе X.

Георгий Тихий к сообщению прикрепил изображение российского города Воркута. На нем можно увидеть типичное заброшенное русское поселение с большими ямами на дорогах, заполненными водой, наклоненными деревянными домами, в которых выбиты окна и старыми автомобилями.

Улица в российском городе Воркута

Напомним, что Путин предложил под эгидой ООН, США, стран Европы и партнеров РФ взять под контроль Украину для "временного управления". По его словам, это позволило в Украине провести выборы и сформировать новое правительство. Среди партнеров РФ, которые могли бы работать над этим, Путин назвал страны БРИКС и Северную Корею, чьи солдаты воюют за Россию в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стоит за разговорами Путина о временном управлении Украиной и как может отреагировать Трамп.

Также "Комментарии" писали, что Путин отреагировал на планы Трампа аннексировать Гренландию.