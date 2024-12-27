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В МИД Украины разоблачили провокацию Лаврова и указали, кем он является на самом деле

В МИД Украины отреагировали на заявление Лаврова о том, что якобы Франция предлагала РФ договариваться без участия Киева

сегодня, 14:07
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Ткачик Олеся

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга заявил, что Украина не верит словам главы МИД России Сергея Лаврова о якобы предложении Франции наладить диалог с Россией по поводу войны без участия Украины.

В МИД Украины разоблачили провокацию Лаврова и указали, кем он является на самом деле

Сергей Лавров

"Цель этих комментариев ясна – посеять раздор между Украиной и Францией, между Украиной и союзными, между союзниками. Это общая стратегия России, которой они постоянно придерживаются", – пояснил спикер МИД.

По его словам, у Киева нет оснований доверять России, но есть все основания верить союзникам.

Тихий также отметил, что Сергей Лавров не только ответственен за преступную агрессию России против Украины, но и известен своим патологическим лжецом. Он напомнил, что это тот же человек, который заявлял о том, что бомбардировка роддома в Мариуполе, зверства россиян в Буче – это постановки и фейки. После таких заявлений, подчеркнул Тихий, доверять его словам – значит не уважать себя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров сообщил, что якобы Франция несколько раз предлагала Кремлю начать переговоры по Украине, но без участия самой Украины. "Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег – давайте мы поможем наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без Украины. Просто вот диалог по украинскому вопросу. Как бы нарушая принцип, который Запад постоянно повторяет о том, что ни слова об Украине без Украины", — заявил Лавров.

При этом глава МИД РФ заявил, что Россия не отказывается от контактов и готова послушать предложения от французской стороны.





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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/peregovori-z-rf-mzs-prokomentuvalo-zayavu-lavrova-pro-dialog-z-franciyeyu-bez-uchasti-ukrajini-50477367.html
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