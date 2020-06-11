В МИД Украины просят от ЕС самых жестких санкций в отношении к России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к руководству Евросоюза с призывом увеличить давление на Российскую Федерацию посредством санкций, поскольку Кремль намерен привлечь жителей аннексированного Крыма к референдуму за изменения в Конституции РФ. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Кулеба назвал недопустимым намерение Кремля провести референдум в оккупированном Крыму, ведь это противоречит нормам международного права, и призвал усилить давление на Москву.

"Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", - подчеркнул министр внешнеполитического ведомства.

Отметим, в этом году в России состоится референдум относительно внесения изменений в Конституцию страны. Референдум планируют провести и на территории оккупированного Крыма, что противоречит международному праву.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае на YouTube, когда реклама российского производства о том, как здорово проголосовать за изменения в основоположные принципы Конституции России, получила рекордное число жалоб из-за гомофобного посыла.

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