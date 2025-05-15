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В МИД Украины отреагировали на истерику Захаровой и Лаврова в отношении Зеленского

Георгий Тихий назвал Лаврова и Захарову посмешищем, которые лают из Москвы.

сегодня, 14:57
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую делегацию в Турции "бутафорной" из-за отсутствия российского диктора Владимира Путина. В Кремле Захарова и Лавров попытались раскритиковать слова Зеленского, однако в МИД Украины назвали их "лаем из Москвы".

В МИД Украины отреагировали на истерику Захаровой и Лаврова в отношении Зеленского

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на жалобы представителей российского МИД Сергея Лаврова и Марии Захаровой. По его словам, Путин мог встретиться с Зеленским в Турции, чтобы обсудить процесс прекращения войны, однако из России звучат "личные оскорбления" в сторону президента.

"Не впервые российское министерство иностранных дел становится посмешищем. Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российское министерство иностранных дел – его роль состоит в том, чтобы лаять из Москвы", – ответил Тихий на платформе X.

После заявления Кремля, что Путин отказывается от встречи с Зеленским в Стамбуле, президент указал на "бутафорность" российской делегации, которая представлена низшими должностными лицами, не принимающими решений в РФ.

Мария Захарова в ответ назвала Зеленского "клоуном" и "неудачником" с неизвестным образованием. Сергей Лавров же заявил, что президент Украины "жалкий человек".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский озвучил очень четкое сообщение к Путину по прибытии в Турцию.

Также "Комментарии" писали, что Кирилл Буданов считает, что Путин проигнорирует встречу с Зеленским в Стамбуле. По его словам, Москва даже не будет отправлять в Турцию двойника российского диктатора.



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Источник: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/1922964616289673315
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