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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин несколько дней назад заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным главой государства. Однако эти заявления являются абсурдными, поскольку в Украине власть менялась, а в России нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, говорится в сообщении украинского МИДа в Telegram.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
В то же время Владимир Путин за это время узурпировал власть в России, растоптал российскую конституцию, убил или посадил всех оппонентов, уничтожил свободные СМИ, организовал голосование за себя, а также остается у власти дольше, чем Сталин.
Топ-дипломат Украины добавил, что заявления Владимира Путина являются ложью, которая создана для того, чтобы вводить в заблуждение иностранных лидеров и аудитории. Под сомнение может ставиться лишь легитимность российского диктатора.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в интервью журналистам поздно вечером 2 февраля.
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