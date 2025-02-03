В МИД Украины отреагировали на заявление Путина о нелегитимности Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин несколько дней назад заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным главой государства. Однако эти заявления являются абсурдными, поскольку в Украине власть менялась, а в России нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, говорится в сообщении украинского МИДа в Telegram.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Заявления Путина на тему легитимности президента Украины являются абсурдными. За четверть века пребывания Путина в Кремле в Украине на честных выборах сменилось три президента; Президент Трамп вернулся уже на второй срок после впечатляющей победы на выборах. Так выглядят демократия и легитимность", — высказался Андрей Сибига.

В то же время Владимир Путин за это время узурпировал власть в России, растоптал российскую конституцию, убил или посадил всех оппонентов, уничтожил свободные СМИ, организовал голосование за себя, а также остается у власти дольше, чем Сталин.

"Теперь этот человек читает мировые лекции о легитимности. Оставьте нас в покое", — заявил министр.

Топ-дипломат Украины добавил, что заявления Владимира Путина являются ложью, которая создана для того, чтобы вводить в заблуждение иностранных лидеров и аудитории. Под сомнение может ставиться лишь легитимность российского диктатора.

"Только глупцы могут доверять им (заявлениям Путина — Ред). Если чья-то легитимность и может ставиться под сомнение, так это легитимность диктатора в Москве, который превращает в пушечное мясо двадцатилетних мужчин, которые были рождены, когда он уже был у власти", — резюмировал Андрей Сибига.

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