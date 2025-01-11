В МИД Украины отреагировали на взятие в плен северных корейцев

На информацию о том, что Силы обороны взяли в плен двух военных из Северной Кореи, отреагировал в сети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

ВСУ взяли в плен военных КНДР

В этой связи он призвал партнеров Украины оказать максимально возможное давление на Россию и КНДР.

При этом глава МИД подчеркнул, что северные корейцы не являются наемниками, речь идет именно о регулярных войсках КНДР, участвующих в захватнической войне против европейской страны на стороне России.

"Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связаны. Нам нужно максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне", — подчеркнул министр иностранных дел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия солдат Северной Кореи в войне против Украины.

Также "Комментарии" рассказывали , что в СБУ сообщили подробности относительно операции ВСУ. В частности, известно, что двое военных КНДР взяли в плен 9 января 2025 года. Один из них был задержан бойцами тактической группы №84 ССО, другой — воинами-десантниками Вооруженных Сил Украины. Известно, что северные корейцы получили ранения, им предоставили всю необходимую медицинскую помощь и отправили в Киев. В СБУ сообщили, что взять в плен военные не владеют ни английским, ни русским языками. Общение с ними осуществляется посредством переводчиков корейского языка в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи.

В СБУ сообщили, что один из пленных имел при себе российский военный билет, выданный на имя другого лица, зарегистрированного в Туве.



