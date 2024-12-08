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В МИД Украины отреагировали на падение режима Асада: заявили об измене Путина

Повстанцы захватили контроль над столицей Сирии, а союзник Путина Башар Асад бежал из Дамаска.

сегодня, 16:06
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Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Башар Асад положился на Путина и был им предан. По словам главного украинского дипломата, такое происходит со всеми доверяющими Путину диктаторами.

В МИД Украины отреагировали на падение режима Асада: заявили об измене Путина

Сирийский диктатор Башар Асад. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X прокомментировал свержение режима Асада в Сирии, указав, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз не выполнил своих обещаний.

"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина. Он всегда изменяет тем, кто на него полагается", — пишет Сибига.

По словам главы МИД, Украина подтверждает поддержку сирийскому народу и призывает на восстановленные безопасности и действенные методы защитить людей от насилия.

"Мы выражаем готовность проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа", — заявил Сибига.

Напомним, что семь лет назад Владимир Путин заявил, что в Сирии будут действовать две военные базы в Тартусе и в Хмеймиме, которые будут реагировать на действия повстанцев и их попытка свергнуть режим Асада.

"И если террористы снова поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они и не видели", — обещал Путин Башару Асаду на открытии российской военной базы в Сирии.

В 2011 году в Сирии начались массовые протесты против режима Башара Асада, впоследствии переросшие в масштабную гражданскую войну. Конфликт получил международное измерение: Асада активно поддерживала Россия во главе с Путиным, в то время как часть сирийских оппозиционных сил поддерживали США и Турция. В ноябре 2024 года после длительного перерыва сирийские повстанцы начали новое наступление, которое менее чем через две недели завершилось свержением режима Асада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН отреагировали на свержение режима Асада в Сирии.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского предусматривают сирийский сценарий для России по глупости Путина.



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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1865737332617568259
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