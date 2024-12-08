В МИД Украины отреагировали на падение режима Асада: заявили об измене Путина

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Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Башар Асад положился на Путина и был им предан. По словам главного украинского дипломата, такое происходит со всеми доверяющими Путину диктаторами.
Сирийский диктатор Башар Асад. Фото из открытых источников
Андрей Сибига на платформе X прокомментировал свержение режима Асада в Сирии, указав, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз не выполнил своих обещаний.
По словам главы МИД, Украина подтверждает поддержку сирийскому народу и призывает на восстановленные безопасности и действенные методы защитить людей от насилия.
Напомним, что семь лет назад Владимир Путин заявил, что в Сирии будут действовать две военные базы в Тартусе и в Хмеймиме, которые будут реагировать на действия повстанцев и их попытка свергнуть режим Асада.
В 2011 году в Сирии начались массовые протесты против режима Башара Асада, впоследствии переросшие в масштабную гражданскую войну. Конфликт получил международное измерение: Асада активно поддерживала Россия во главе с Путиным, в то время как часть сирийских оппозиционных сил поддерживали США и Турция. В ноябре 2024 года после длительного перерыва сирийские повстанцы начали новое наступление, которое менее чем через две недели завершилось свержением режима Асада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН отреагировали на свержение режима Асада в Сирии.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского предусматривают сирийский сценарий для России по глупости Путина.
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