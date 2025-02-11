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В МИД Украины назвали лжецом популярного американца, который помог Трампу выиграть выборы

Георгий Тихий отрицал заявление Такера Карлсона о контрабанде оружия.

11 февраля 2025, 16:41
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Slava Kot








Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что якобы Украина продает полученное от США оружие наркокартелям, которые затем ведут перестрелки вблизи американской границы. В МИД Украины опровергли информацию, распространенную Карлсоном.

В МИД Украины назвали лжецом популярного американца, который помог Трампу выиграть выборы

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Представитель МИД Украины Георгий Тихий на платформе X ответил на обвинение Такера Карлсона о якобы нелегальной продаже украинскими военными американского оружия, которое США предоставляет Украине для войны против России.

"Это ложь. На самом деле отслеживается каждая единица доставляемой в Украину военной техники. Все поставленное оружие контролируется независимыми механизмами. И ни одна из многочисленных инспекций США не обнаружила никаких злоупотреблений", — ответил Тихий.

Напомним, что ведущий Такер Карлсон заявил, что Украина якобы продает половину предоставленного оружия от США.

"Факт, а не догадка, это факт, что украинские военные продают до половины оружия, которое мы присылаем. И я не догадываюсь, это факт! И много этого оружия появляется у наркокартелей, на границе с США", — утверждал Карлсон.

Такер Карлсон – американский журналист, политический комментатор и телеведущий. Наиболее известен как бывший ведущий ток-шоу Tucker Carlson Tonight на Fox News, где работал до 2023 года. Он известен своими провокационными заявлениями и теориями заговора, активно распространяемыми на свою аудиторию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Такер Карлсон назвал Украину источником безумия в мире и добавил, что Путин не враг ему.  

Также "Комментарии" писали о том, как Карлсон раскритиковал администрацию Байдена, которая якобы пыталась убить Путина.



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