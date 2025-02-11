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Slava Kot
Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что якобы Украина продает полученное от США оружие наркокартелям, которые затем ведут перестрелки вблизи американской границы. В МИД Украины опровергли информацию, распространенную Карлсоном.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников
Представитель МИД Украины Георгий Тихий на платформе X ответил на обвинение Такера Карлсона о якобы нелегальной продаже украинскими военными американского оружия, которое США предоставляет Украине для войны против России.
Напомним, что ведущий Такер Карлсон заявил, что Украина якобы продает половину предоставленного оружия от США.
Такер Карлсон – американский журналист, политический комментатор и телеведущий. Наиболее известен как бывший ведущий ток-шоу Tucker Carlson Tonight на Fox News, где работал до 2023 года. Он известен своими провокационными заявлениями и теориями заговора, активно распространяемыми на свою аудиторию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Такер Карлсон назвал Украину источником безумия в мире и добавил, что Путин не враг ему.
Также "Комментарии" писали о том, как Карлсон раскритиковал администрацию Байдена, которая якобы пыталась убить Путина.
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