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Кравцев Сергей
На сегодня потери РФ превышают 1 миллион единиц живой силы. За годы войны страна-агрессор не достигла ни одной стратегической цели. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X написал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Как уточнил Андрей Сибига, Украина не начинала эту войну и хочет завершить ее, впрочем, Россия препятствует мирным усилиям и отказывается от прекращения огня, а также встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.
Глава дипломатического ведомства призвал западных партнеров усилить давление на Россию и отметил, что военно-политическое руководство страны-террориста должно быть привлечено к ответственности за незаконную агрессию.
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Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска потеряли 1 млн человек убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Но это не станет красной чертой для Путина. Кремль готов и дальше мириться с огромными потерями, ради тактических успехов на фронте. Об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в X (Twitter).
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