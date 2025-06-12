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В МИД сделали заявление: чего добилась Россия, потеряв более миллиона солдат

Андрей Сибига заявил, что Россия потеряла более миллиона солдат и не достигла ни одной цели

сегодня, 12:55
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Кравцев Сергей

На сегодня потери РФ превышают 1 миллион единиц живой силы. За годы войны страна-агрессор не достигла ни одной стратегической цели. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X написал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

В МИД сделали заявление: чего добилась Россия, потеряв более миллиона солдат

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"На сегодня потери России в Украине достигли одного миллиона убитыми и ранеными в ходе боевых действий. 1 000 000 потерянных зря — Россия не достигла ни одной стратегической цели своего полномасштабного вторжения. И не достигнет", — заявил украинский министр.

Как уточнил Андрей Сибига, Украина не начинала эту войну и хочет завершить ее, впрочем, Россия препятствует мирным усилиям и отказывается от прекращения огня, а также встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Глава дипломатического ведомства призвал западных партнеров усилить давление на Россию и отметил, что военно-политическое руководство страны-террориста должно быть привлечено к ответственности за незаконную агрессию.

"Все российские преступники, совершившие зверства в Украине, должны предстать перед правосудием", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — первый миллион потерь в День России: в Генштабе показали эпическое видео.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска потеряли 1 млн человек убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Но это не станет красной чертой для Путина. Кремль готов и дальше мириться с огромными потерями, ради тактических успехов на фронте. Об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в X (Twitter).




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