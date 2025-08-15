В МИД сделали громкое заявление о переговорах перед встречей Трампа и Путина

Украина и ее международные партнеры настаивают на том, что никакие решения "на пути к миру" не могут приниматься без участия Украины. Такое заявление в соцсети Х сделал министр иностранных дел Андрей Сибига, намекая на переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, где не будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

В сообщении главы украинского МИД также говорится, что переговоры будут иметь смысл только после достижения прекращения огня.

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Никто не хочет мира больше, чем европейцы. Но Россия видит свою главную цель в ведении войны. Россия предпочитает строить новые стены на нашем пути к справедливому и прочному миру. Она хочет задушить нашу свободу", – отметил Андрей Сибига.

Однако, по словам министра, трансатлантическое единство демократических государств сильнее "российского империализма".

Андрей Сибига добавил, что благодаря "совместной трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности".

