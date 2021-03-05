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В МИД рассказали, сколько стран открыли свои границы для украинцев

В МИД предупредили, что посещать эти страны можно только с соблюдением карантинных норм

сегодня, 10:26
Автор:

Лиза Снисар

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодня, 5 марта, для украинских туристов открыты 95 стран мира. Об этом шла речь на брифинге главы МИД.

В МИД рассказали, сколько стран открыли свои границы для украинцев

Глава МИД Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

Министр отметил, что эти страны можно посетить с соблюдением определенных карантинных ограничений, но не уточнил, какие именно страны открыты для украинцев. 

"По состоянию на конец февраля украинцы могут посетить 95 стран с соблюдением определенных карантинных ограничений", — сообщил Кулеба.

Напомним, что ранее стало известно, что власть Грузии может смягчить правила въезда в страну во время пандемии и открыть свои границы для украинцев. По предварительным данным, украинские туристы смогут отдохнуть в Грузии, если будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Также уточняется, что границы откроются только, если в марте не будет резкого скачка заболеваемости коронавирусом.

Как ранее сообщали "Комментарии", в январе Шри-Ланку открыли для всех желающих туристов. Чтобы обезопасить гостей от коронавируса, местные власти разработали специальные протоколы, которые сделают отдых максимально приятным и безопасным. Также в стране был создан специальный сайт, на котором отдыхающие могут получить информационную поддержку и следить за ситуацией и новостями, связанными с коронавирусом и туризмом.

В то же время с 15 февраля Германия закрыла свои границы для путешественников. Правительство решило применить такие меры безопасности, чтобы остановить распространение мутаций Covid-19. Въезд в страну разрешен только гражданам Германии, которые возвращаются домой, а также работникам некоторых важных отраслей. Еще раньше, чтобы уберечь жителей от новых видов коронавируса, Германия закрыла сообщение с Великобританией, Португалией, Бразилией, Ирландией, ЮАР.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=571327004270814&ref=notif¬if_id=1614927985987848¬if_t=live_video
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