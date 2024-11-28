В МИД рассказали о дискуссиях вокруг снижения мобилизационного возраста

Главной задачей для Украины остается оперативное получение военной помощи от партнеров, в то время как вопрос мобилизации обсуждается как часть более широких переговоров, об этом заявил во время брифинга спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Мобилизация в Украине

Тихий подтвердил, что тема возможного снижения мобилизационного возраста до 18 лет поднимается на переговорах с международными партнерами, в том числе с Соединенными Штатами.

"Это часть дискуссий, как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегии, оборона, санкции, сдерживание и т.д. Это обсуждается среди других тем. Я не могу сказать, что слышал или видел, что на переговорах это стало пунктом разногласий или напряжения ", – сказал Тихий.

По словам спикера МИД, вопрос мобилизации является лишь одной из тем, и нет никаких признаков конфликта или разногласий по этому поводу.

Тихий отметил, что Украина сосредоточена на том, чтобы обеспечить военных необходимой техникой и вооружением, недостающих даже для уже мобилизованных.

"Мы считаем, что уже объявленная помощь – вооружение и техника, должны прибывать быстрее. Это наша последовательная позиция с начала полномасштабной войны", — подчеркнул Тихий.

Он отметил, что масштабы войны заставляют Украину постоянно обращаться за дополнительной поддержкой.

"Только после того, как Украина одержит победу, мы сможем выйти и сказать, что помощь была достаточной. К этому моменту, конечно, мы всегда будем нуждаться в большей помощи", — сказал Тихий.

Кроме того, спикер МИД подчеркнул, что главной задачей сейчас является обеспечение своевременной доставки оружия и техники, которое уже было обещано международными партнерами.

Напомним, портла "Комментарии" рассказывал , что в Офисе президента заявили, что считают неуместной идеей снижения мобилизационного возраста до 18 лет.



