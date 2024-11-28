В МИД рассказали о дискуссиях вокруг снижения мобилизационного возраста

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Ткачик Олеся
Главной задачей для Украины остается оперативное получение военной помощи от партнеров, в то время как вопрос мобилизации обсуждается как часть более широких переговоров, об этом заявил во время брифинга спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Мобилизация в Украине
Тихий подтвердил, что тема возможного снижения мобилизационного возраста до 18 лет поднимается на переговорах с международными партнерами, в том числе с Соединенными Штатами.
По словам спикера МИД, вопрос мобилизации является лишь одной из тем, и нет никаких признаков конфликта или разногласий по этому поводу.
Тихий отметил, что Украина сосредоточена на том, чтобы обеспечить военных необходимой техникой и вооружением, недостающих даже для уже мобилизованных.
Он отметил, что масштабы войны заставляют Украину постоянно обращаться за дополнительной поддержкой.
Кроме того, спикер МИД подчеркнул, что главной задачей сейчас является обеспечение своевременной доставки оружия и техники, которое уже было обещано международными партнерами.
Напомним, портла "Комментарии" рассказывал , что в Офисе президента заявили, что считают неуместной идеей снижения мобилизационного возраста до 18 лет.
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