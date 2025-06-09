В МИД ответили, готова ли Украина обсуждать условия России для прекращения огня и мира

На сегодняшний день Украина не может серьезно относиться к ультимативным условиям России, которые та выставляет для прекращения огня и установления мира. Киев считает такие подходы Москвы несерьёзными и такими, что непригодны для дипломатии. Такое мнение в ходе брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Украинский министр акцентировал, что в мире и, особенно, "нескольких столицах" должны четко понимать, что Украина не проиграет в войне, а Россия не победит.

Глава МИД обратил внимание, что Украина хочет мира больше всех, и только Россия блокирует мирный процесс. В частности, Москва так и не ответила на конструктивные предложения Украины о прекращении огня, которые были переданы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле.

"Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести эту войну", — добавил топ-дипломат Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва и Киев могут вернуться в переговорный процесс уже в конце июня. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, отметив, что местом встречи снова может стать Стамбул – город, уже принимавший делегации обеих сторон ранее.

Ключевым вопросом потенциальной встречи, по словам Слуцкого, станет "движение к длительному прекращению огня". Он добавил, что у Украины есть ограниченный срок для рассмотрения предложений России и проявления готовности к уступкам.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил президенту Зеленскому о результатах предыдущих переговоров в Турции. По его словам, украинская сторона передала четкую позицию: безусловное прекращение огня на 30 дней. Российская делегация на это не согласилась и озвучила собственный "меморандум", который Киев считает попыткой затянуть процесс.



